В Севастополе снова скачок количества заболевших коронавирусом

В начале мая количество заболевших еле достигала 20 человек в сутки

В Севастополе по состоянию на 21 мая зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщает правительственный портал.

22 человека выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 71 и 81 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 577 человек. В настоящий момент выздоровел 13 491 человек, 667 умерли.

Под наблюдением находится 277 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.