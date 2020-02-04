Город

Находки на Большой Морской будут изучать археологи

04-02-2020
выпускающий редактор
Комментариев нет
50

Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская заключил договор с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», все находки, обнаруженные в ходе земляных работ будут изучать археологи.

 Специалисты уже изучают обнаруженный на площади пл. Ушакова водовод и остатки трамвайных рельсов на пл. Лазарева.  На время исследования учеными, строители на этих участках не работали. 

Выводы о ценности всех находок будут сделаны учеными, а результаты публично обнародованы.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.