Находки на Большой Морской будут изучать археологи

Подрядчик по реконструкции ул. Большая Морская заключил договор с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», все находки, обнаруженные в ходе земляных работ будут изучать археологи.

Специалисты уже изучают обнаруженный на площади пл. Ушакова водовод и остатки трамвайных рельсов на пл. Лазарева. На время исследования учеными, строители на этих участках не работали.

Выводы о ценности всех находок будут сделаны учеными, а результаты публично обнародованы.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя