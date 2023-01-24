Развожаев отреагировал на вопросы, кто сможет учиться в Школе искусств в Херсонесе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выложил еще несколько фотографий из детского художественно-эстетического центра в Херсоне. Он напомнил, что Школа искусств будет передана городу и станет великолепным подарком Севастополю к 240-летию от фонда «Моя история».

Общая площадь застройки Школы 2 699 м². Здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром сделан фонтан. Интерьером занимались специалисты Сретенских Мастерских.

В детском центре 41 учебная аудитория, 7 производственных художественных и ремесленных мастерских, библиотечно-информационный центр с книгохранилищем и медиатекой, актовый и конференц-залы. В центре одновременно смогут заниматься 350 детей, а его пропускная способность – 700 учащихся в 2 смены.

«Вижу ваши вопросы о том, когда будет зачисление и кто туда сможет попасть. Обязательно про это расскажем, как только закончим процесс передачи здания от строителей. Поручил сделать процесс зачисления максимально открытым и понятным», — подчеркнул губернатор.

Также в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» завершается строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

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Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram