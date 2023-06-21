Большинство Севастопольцев довольны качеством медицинских услуг

По результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Севастополя, севастопольцы на 95% довольны доброжелательностью и вежливостью медиков и на 86% комфортностью предоставления медицинских услуг в главных севастопольских больницах.

Соответствующая информация размещена в отчете правительства Севастополя перед заксобранием Севастополя.

Севастопольскую медицину оценивают по пяти критериями. Соответствующая комиссия насчитала следующие оценки по 100-бальной системе:

открытость и доступность информации — 95 баллов

комфортность условий г, включая время ожидания — 86 баллов

доступность услуг для инвалидов — 60 баллов

доброжелательность и вежливость медработников — 95 баллов

удовлетворенность условиями — 89 баллов.

Анкетирование проводилось в 7 учреждениях:

ГБУЗ Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного». ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4». ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1». ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника». ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова». ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка». ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер»

По итоговой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями наибольшее количество баллов набрали ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1» — 98 баллов; ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер» — 98 баллов, ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» — 97 баллов.

Напомним, Следком выясняет, как умер молодой врач после операции в Горбольнице № 1.