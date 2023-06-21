Большинство Севастопольцев довольны качеством медицинских услуг

Город Здоровье
21-06-2023
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По результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Севастополя, севастопольцы на 95% довольны доброжелательностью и вежливостью медиков и на 86% комфортностью предоставления медицинских услуг в главных севастопольских больницах.

Соответствующая информация размещена в отчете правительства Севастополя перед заксобранием Севастополя.

Севастопольскую медицину оценивают по пяти критериями. Соответствующая комиссия насчитала следующие оценки по 100-бальной системе:

  • открытость и доступность информации — 95 баллов
  • комфортность условий г, включая время ожидания — 86 баллов
  • доступность услуг для инвалидов — 60 баллов
  • доброжелательность и вежливость медработников — 95 баллов
  • удовлетворенность условиями — 89 баллов.

Анкетирование проводилось в 7 учреждениях:

  1. ГБУЗ Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного».
  2. ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4».
  3. ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1».
  4. ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника».
  5. ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».
  6. ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка».
  7. ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер»

По итоговой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями наибольшее количество баллов набрали ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1» — 98 баллов; ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер» — 98 баллов, ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» — 97 баллов.

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