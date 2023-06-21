Большинство Севастопольцев довольны качеством медицинских услуг

По результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Севастополя, севастопольцы на 95% довольны доброжелательностью и вежливостью медиков и на 86% комфортностью предоставления медицинских услуг в главных севастопольских больницах.
Соответствующая информация размещена в отчете правительства Севастополя перед заксобранием Севастополя.
Севастопольскую медицину оценивают по пяти критериями. Соответствующая комиссия насчитала следующие оценки по 100-бальной системе:
- открытость и доступность информации — 95 баллов
- комфортность условий г, включая время ожидания — 86 баллов
- доступность услуг для инвалидов — 60 баллов
- доброжелательность и вежливость медработников — 95 баллов
- удовлетворенность условиями — 89 баллов.
Анкетирование проводилось в 7 учреждениях:
- ГБУЗ Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного».
- ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4».
- ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1».
- ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника».
- ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».
- ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка».
- ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер»
По итоговой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями наибольшее количество баллов набрали ГБУЗ Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1» — 98 баллов; ГБУЗ Севастополя «Кожно-венерологический диспансер» — 98 баллов, ГБУЗ Севастополя «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» — 97 баллов.
Напомним, Следком выясняет, как умер молодой врач после операции в Горбольнице № 1.