В Севастополе будут проверять температуру, эстетику подачи и меню школьного питания

В Севастополе планируют создание специальной комиссии, которая будет проверять качество школьного питания. Об этом сообщила руководитель контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

«Запланированы хорошие контрольные процедуры для того, чтобы обеспечивать и длину перемены, и температурный режим, и эстетическую подачу, и меню», — рассказала Кокарева.

Также она отметила, что КСП в прошлом году отправляла две жалобы в Роспотребнадзор на региональных операторов питания, но в проверках было отказано.

По словам Кокаревой, в этом году ее ведомство планирует также требовать проверки операторов питания, если Роспотребнадзор откажет в этом, то КСП обратиться в прокуратуру города.

Напомним, в Госдуме предлагают сделать школьные обеды бесплатными для всех учащихся.