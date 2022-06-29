Севастопольские боксеры вязи 5 медалей на Чемпионате ЮФО по боксу

Члены сборной Севастополя по боксу завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали на Чемпионате Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, который проходил в Краснодаре.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов, которые боролись за медали в 13 весовых категориях у мужчин и в 12 весовых категориях у женщин.

Список призёров в составе сборной Севастополя выглядит следующим образом:

1 место – Дмитрий Шиповский (в/к 57 кг);

2 место – Валерия Пономарёва (в/к 54 кг);

2 место – Роксолана Реука (в/к 60 кг);

2 место – Карина Саркисян (в/к 63 кг);

3 место – Максим Осин (в/к 60 кг).

Дмитрий Шиповский отобрался на Чемпионат России, который 25 сентября пройдет в Чите.

Напомним, севастопольская спортсменка взяла золото на международных соревнованиях по боксу