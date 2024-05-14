Севастопольские «бакалавры» уходят в историю

С 2025 года система высшего образования России претерпит значительные изменения: степень «бакалавр» будет исключена из академической практики, уступая место новым образовательным форматам. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По словам Фалькова, с нового учебного периода будет введена система с двумя уровнями: базовое высшее образование с продолжительностью от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где обучение будет длиться от одного до трех лет. Также остаётся единственный уровень аспирантуры.

Это решение призвано улучшить качество подготовки специалистов, особенно в сфере инженерии и педагогики, для которых предложено установить срок обучения в пять — пять с половиной лет. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, подписав соответствующий указ, который предусматривает пилотный проект на ближайшие два учебных года.

Переход на новую систему образования может значительно повлиять на процесс подготовки молодых специалистов в Севастополе, особенно учитывая важность города как крупного образовательного и научного центра. Это изменение подразумевает пересмотр учебных планов и подходов к образованию, что потребует активной работы как от учебных заведений, так и от студентов, готовящихся стать квалифицированными кадрами нового поколения.

Напомним, в Севастополе сообщили о поборах со студентов среднего специального образования.