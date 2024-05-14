Уголовное дело по факту смертельного ДТП направлено в суд в Севастополе

Прокуратура Севастополя направила в Балаклавский районный суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины из Армянска. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.

Трагедия произошла 21 апреля 2023 года, когда подозреваемый, управляя грузовиком КАМАЗ, ехал на работу в Балаклаву. По данным следствия, он не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Renault Master.

Водитель микроавтобуса, направлявшийся за путевым листом, скончался от полученных травм в машине скорой помощи.