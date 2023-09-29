Севастопольская торговля так и не восстановилась до постковидного уровня

Севастополь лидер по сокращению оборотов розничной торговли среди регионов России. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Севастополе продажи потребительских товаров по сравнению с 2021 годом упали на 16 %. Это самый большой показатель в стране. Примечательно, что больше половины регионов России даже превысили постковидные показатели.

Розничные продажи в реальном выражении превысили досанкционный уровень в 45 регионах. Рост отмечался в большинстве национальных республик, прежде всего Северного Кавказа, а также в северных сырьевых регионах и в большей части Сибири и Дальнего Востока.

Наибольшее увеличение оборота розницы произошло в Ингушетии (на 33,3% в июле 2023 года к июлю 2021 года с учетом инфляции), Кабардино-Балкарии (+26,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (+24,7%), Тюменской области (+21,8%), Чукотском автономном округе (+18,2%), Мордовии (+16,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (+14,8%), Новосибирской области (+14,6%), Кемеровской области (+13,8%) и Дагестане (+13,3%). В регионах с высоким ростом розницы увеличение доходов населения было сильнее, чем в среднем по стране.

Розничные продажи так и не смогли восстановиться до уровня двухлетней давности в 40 регионах, прежде всего в Центральной России, включая московскую агломерацию, и практически во всех западных приграничных субъектах, где спрос закономерным образом снизился из-за экономической нестабильности. Сокращение платежеспособного спроса также затронуло Москву.



Существеннее всего отстают от уровня 2021 года розничные продажи товаров в Севастополе (-16,1%), Астраханской области (-11,3%), Крыму (-10,7%), Карачаево-Черкесии (-10,4%), Брянской области (-9,1%), Вологодской области (-8,6%), Владимирской области (-7,3%), Курской области (-5,6%), Белгородской области (-4,8%) и Москве (-4,8%). Причем в перечисленных регионах оборот розницы в июле 2023 года практически не изменился и относительно уровня годичной давности, за исключением Москвы, где за прошедшие 12 месяцев показатель вырос на 16,4%.

Напомним, в Севастополе запретили торговать алкоголем возле митингов.