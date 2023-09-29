Житель Керчи задержан за шпионаж

Федеральной службой безопасности по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи.
Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи
Крымчанин посредством интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником ГУР минобороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи, сообщили в ЦОС ФСБ.
Он, как отметили в ФСБ, отправлял информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.
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Ольга Сурикова