Житель Керчи задержан за шпионаж

Федеральной службой безопасности по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи.

Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Крымчанин посредством интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником ГУР минобороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи, сообщили в ЦОС ФСБ.

Он, как отметили в ФСБ, отправлял информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

Читайте также: Россиянин обвиняется в Крыму в госизмене и попытке перейти на сторону Украины

Ольга Сурикова