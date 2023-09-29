В Севастополе водитель автобуса сбил пожилую женщину

ДТП произошло на улице Пожарова в 10:20.

Водитель автобуса ПАЗ в районе дома № 1Б по улице Пожарова сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в горбольницу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Признаков опьянения у водителя не установлено. По факту дорожного происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Ольга Сурикова