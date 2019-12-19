Севастопольская спортсменка стала чемпионкой России по рукопашному бою

Севастопольская спортсменка Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою, а Светлана Радван — бронзовой призёркой.

Состязания проходили в Орле, в них приняли участие 317 борцов их 50 регионов РФ. Севастополь представляли десять спортсменов сборной города по рукопашному бою.

Как сообщил тренер девушек, президент Федерации рукопашного боя Севастополя Алексей Заднипровский, Светлана Радван провела два боя, в полуфинале проиграла мастеру спорта международного класса и неоднократной чемпионке России. Дарья Крапивина провела три боя.

Борьба девушки на чемпионате стала яркой иллюстрацией воли к победе: в финальном поединке Дарья билась с выбитыми пальцами ударной руки. По возвращении домой врачи поставили ей диагноз «перелом».

Соревнования были отборочными в сборную страны.

По материалам «Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя» (и фото)