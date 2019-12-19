Пять студентов СевГУ получили медали на инженерном конкурсе «ВИК-2019»

Пятеро студентов СевГУ стали призерами всероссийского инженерного конкурса «ВИК — 2019».

20 студентов из Севастопольского государственного университета представили свои проекты на Всероссийском инженерном конкурсе «ВИК-2019», финал которого прошел в Крымском федеральном университете в Симферополе.

Проекты студентов СевГУ получили одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

«Я очень надеюсь, что ребята, поучаствовав в этом конкурсе, не оставят это направление деятельности и по окончании университетов найдут себя в реальном производстве», — отметила директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева.

V Всероссийский инженерный конкурс «ВИК-2019» организован Министерством науки и высшего образования РФ. В нем приняли участие 300 человек из 130 вузов страны.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ

Фото пресс-службы Крымского федерального университета