В Севастополе мать с дочерью на 7 тысяч обворовали магазин

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали двух женщин, подозреваемых в кражах товаров из супермаркета: 49-летнюю местную жительницу, ранее судимую за кражу и мошенничество, и ее 20 летнюю дочь.

В торговом зале одного из супермаркетов они похитили товар на сумму 7 тысяч рублей, спрятали его в сумки и скрылись.

Кражу обнаружили сотрудники службы безопасности магазина и вызвали полицию. В ходе проверки было установлено, что женщины причастны ещё к одному аналогичному факту кражи из этого супермаркета.

По статье «Кража» задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: news.sevas.com