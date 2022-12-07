Севастопольская спортсменка Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою

Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина взяла золото Чемпионата России по рукопашному бою, который проходил с 27 ноября по 1 декабря в рязанской «Академии единоборств».

Крапивина, представляющая Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, стала лучшей в весовой категории до 53 кг под руководством тренера Алексея Заднипровского.

Всего за медали боролись более 250 бойцов из 44 регионов России.

Это уже третья золотая награда Чемпионата страны для Дарьи, что дает ей право выступать за сборную России.

Напомним, Елена Гапешина из Севастополя взяла серебряную медаль на Чемпионате России по боксу, посвященному 30-летию Федерации бокса России.