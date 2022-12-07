Поиск свидетелей: В Севастополе женщина выпала из автобуса

В Севастополе полиция проводит расследование по факту ДТП, которое произошло 2 декабря около 11: 55 минут в районе дома №155/1 по проспекту Генерала Острякова.

На остановке общественного транспорта «улица Генерала Лебедя» в направлении центра города, при попытке осуществить посадку в автобус ПАЗ женщина 1967 года рождения выпала и получила телесные повреждения.

Для проведения объективного и всестороннего расследования требуются показания свидетелей.

В связи с этим, полиция просит откликнуться горожан, ставших очевидцами происшествия по телефонам: 102, 8(8692) 738 400, 738 401 или 8(8692) 738 428.

Ольга Сурикова