Крымчанин приговорен к 14 годам за насилование девочек-соседок в течение четырех лет

В Крыму житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении преступлений в отношении троих девочек. Перед судом предстал 68-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Установлено, что с мая 2017 года по июль 2021 года подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих девочек, которые жили по соседству.

«Суд с учетом собранных следствием доказательств и по результатам судебного разбирательства пришел к выводу о виновности подсудимого, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года», — сообщили в ведомстве.

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Ольга Сурикова