Севастопольская прокуратура намерена взыскать с двух водителей, сбивших оленей, 140 тысяч рублей

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки по фактам гибели оленей на автодороге Танковое – Оборонное.

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Ведомством установлено, что вечером 5 июля 2023 года в районе с. Черноречье автобус ПАЗ, за рулем которого был водитель АО «Балаклавское рудоуправлением им. А.М. Горького», сбил выбежавшего на дорогу благородного оленя. Вечером 14 июля 2023 года на том же участке дороги автомобиль «Фольксваген-Поло» сбил еще одного оленя.

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Животные в результате ДТП погибли. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в общей сложности составил 140 тыс. рублей.

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«В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира», — пишет пресс-служба прокуратуры города.

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Природоохранный прокурор направил в суд два исковых заявления о взыскании с АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» и водителя легкового автомобиля ущерба, причиненного гибелью животных.

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Иски прокуратуры находятся на рассмотрении Балаклавского районного суда и Сакского районного суда Республики Крым.

Ольга Сурикова

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