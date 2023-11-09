В США заявили, что израсходовали 96% средств поддержки Украины

США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской специальной военной операции (СВО), включая поставки оружия, заявил 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», — сообщил он журналистам.

Кирби добавил, что в отношении отдельно военной поддержки Вашингтон израсходовал более 90% всех выделенных средств и уточнил, что у Пентагона осталось лишь около 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США.