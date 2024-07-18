Севастопольская команда ЛДПР отправилась покорять «Белые ночи»

Севастопольские футболисты будут бороться за медали всероссийского турнира по футболу 6х6 «Белые ночи», который стартует в Санкт-Петербурге.

«Настроение боевое, — рассказывает капитан команды ЛДПР Владислав Слесаренко. – Собрали сильный состав, готовы показать хороший футбол. Задача — пройти по турнирной сетке как можно дальше».

По словам тренера команды Александра Жабокрицкого, к турниру футболисты готовились тщательно. Помимо тренировок, участвовали в дополнительных турнирах. К сожалению, не всем удалось войти в состав команды. Всего в Северную столицу отправились 8 человек из Севастополя.

«Чтобы усилить команду, пригласили несколько игроков из Санкт-Петербурга, — поделился руководитель команды Борис Этенко. — Наша цель – попасть в пятерку лучших команд России и показать достойную игру. Мы три месяца упорно готовились к этим соревнованиям».

Пожелаем ребятам успехов и ждем с победой!

Анна Левина