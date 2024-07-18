Площадь пожара на Карадаге составляет 44 гектара, из них 40 гектаров — территория заповедника

Пожар на территории Карадагского природного заповедника в районе Коктебеля продолжается с 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. Животные не пострадали, Пожар не замкнулся в кольцо, потому им удалось сбежать.

Сейчас сотрудники МЧС проливают опасные места. Там же остаются военные, Росгвадия и пожарная команда государственного заповедника.

По словам сотрудников заповедника, последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Пожар произошел в период летнего покоя растений и в основном прошелся по травяной растительности.