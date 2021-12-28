Как будет работать общественный транспорт в Севастополе в Новогоднюю ночь

Ночную можно будет уехать и на катере

В Севастополе в Новогоднюю ночь продлили график работы общественного транспорта. Об этом сообщил городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в соцсети «ВКонтакте».

«Многие маршруты будут работать до 6.00», – подчеркивается в сообщении.

В частности, продлен график работы троллейбусов №№7, 9, 10 и 12.

Всю ночь также будут курсировать катера между Северной стороной города и Графской пристанью с интервалом раз в час.

При этом с 1 января по 9 января 2022 года движение общественного транспорта будет осуществляться согласно расписанию выходного дня.

Вопросы по поводу расписания можно адресовать центральному диспетчеру ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» по номеру: 8(800)777-90-31.

Напомним, в прошлом году долго шли споры о том, работать ли общественному транспорту в Новогоднюю ночь или нет в связи с тем, что действовали коронавирусные ограничения и были отменены все массовые мероприятия.

Ольга Сурикова