Как будет работать общественный транспорт в Севастополе в Новогоднюю ночь

«Многие маршруты будут работать до 6.00», – подчеркивается в сообщении.
В частности, продлен график работы троллейбусов №№7, 9, 10 и 12.
Всю ночь также будут курсировать катера между Северной стороной города и Графской пристанью с интервалом раз в час.
При этом с 1 января по 9 января 2022 года движение общественного транспорта будет осуществляться согласно расписанию выходного дня.
Вопросы по поводу расписания можно адресовать центральному диспетчеру ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» по номеру: 8(800)777-90-31.
Напомним, в прошлом году долго шли споры о том, работать ли общественному транспорту в Новогоднюю ночь или нет в связи с тем, что действовали коронавирусные ограничения и были отменены все массовые мероприятия.
Ольга Сурикова