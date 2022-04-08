Севастопольская федерация регби идет в школы

Специалисты Севастопольской городской федерации регби провели серию мастер классов по регби в городских школах.

Главный тренер сборных Севастополя по регби Олег Куцык и руководитель школьного направления Севастопольской городской федерации регби Елена Шевченко посетили несколько школ в Ленинском и Гагаринском районах с целью привлечь севастопольских школьников в проект Регбийная школьная лига.

Главный тренер городских сборных по регби Олег Куцык посетил школу в Казачьей бухте, где провел мастер класс для ребят 6 класса. Образовательный центр «Казачья бухта» совсем недавно присоединился к Регбийной школьной лиге и пока только собирает команды для участия в городских соревнованиях.

«Отрадно видеть, как ребята с удовольствием играют в регби. Я был очень удивлен, что они знают о нашем виде спорта и хотят в него играть. Сейчас во многих школах уже заиграли в регби, видимо оно стало модным среди школьников», — рассказал Куцык.

Руководитель школьного направления федерации регби Елена Шевченко, посетив школу № 38 отметила, что федерация ведет постоянную работу с городскими общеобразовательными учреждениями, приглашая их стать частью проекта.

«Провела встречу с учащимися первых и пятых классов. В ходе беседы ребята узнали о регби, о том, что в городе в эту игру играют более 300 школьников, создан прекрасный стадион. Ознакомила с планами Регбийной Школьной Лиги. Пригласила ребят с родителями на финальные соревнования, которые состоятся 15 мая, в воскресенье, на стадионе им. 200-летию города Севастополя.», — рассказала Шевченко

Руководитель федерации Наталия Самойленко отметила, что проект Регбийной школьной лиги направлен на популяризацию бесконтактного вида регби, который подходит даже для учеников первого класса. Руководитель федерации отметила, что в Севастополе уже создано отделение регби в спортивной школе № 5, где ребята, которые решат серьезно заняться этим видом спорта смогут улучшить свои навыки и со временем попасть в городскую сборную.

Напомним, Севастопольская городская федерация регби стала одним из победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году, который ежегодно провидит Правительство Севастополя.

По результатам конкурса Федерация получила грант на развитие проекта Регбийной школьной лиги.

Дмитрий Островский