Путин простился с Владимиром Жириновским

Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в ходе церемонии прощания с политиком, которая проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Путин возложил букет красных роз. Прощание проходило с участием гвардейцев президентского полка.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

Напомним, севастопольское отделение ЛДПР сообщило, что жители города могут почтить память Владимира Жириновского 7-8 апреля, в офисе партии на Большой Морской, 32

Фото: Сергей Гунеев РИА Новости