Севастопольская федерация радиоспорта отказалась от аккредитации в Управлении спорта Севастополя

Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» уведомило Управление спорта Севастополя о прекращении действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, об отзыве аккредитации по инициативе севастопольского отделения «Союза радиолюбителей России» сообщили родители детей, занимающихся этим видом спорта.

«Дал поручение сегодня замгубернатора Игорю Анатольевичу Михееву и руководителю Управления спорта Сергею Анатольевичу Резниченко встретиться с инициативной группой.

Если понадобится, буду лично обращаться в Минспорта РФ, но проблему обязательно решим, наши дети продолжат заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях», — подчеркнул губернатор.

Напомним, правительство Севастополя своим распоряжением решило создать новое государственное бюджетное учреждение — «Молодежный центр (ГБУ «МЦ»). Из бюджета города будет финансироваться 41,5 штатная единица центра.