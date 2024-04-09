В Севастополе мать, бросившая дочь в роддоме, поймалась на мошенничестве с детским пособием 

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.

Установлено, что 24-летняя местная жительница оставила свою младшую дочь 2023 года рождения в родильном доме. Девочка находилась на полном гособеспечении, а впоследствии была передана под опеку. Тем не менее, мать обратилась в органы Социального фонда России с заявлением о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, умолчав о данных обстоятельствах.

Таким образом, она безосновательно получила пособие в октябре и ноябре 2023 года, похитив денежные средства фонда в размере свыше 15 тыс. рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району по данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат.

Ольга Сурикова