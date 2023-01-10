Севастопольская альпинистка погибла в горах Дагестана

Альпинистка из Севастополя погибла в горах Дагестана. София Власова — опытная альпинистка, покоряла Эльбрус, Казбек, Гималайские горы. Но при подъеме на гору Сельды в Докузпаринском районе ей стало плохо и она скончалась до приезда спасателей.

Она вместе с мужем 3 января приехала в Дагестан на спортивные сборы, чтобы подтвердить свой разряд.

За два дня до трагедии группа поднялась в тренировочном режиме. Другие спортсмены рассказывают, что никаких признаков плохого самочувствия София не подавала. Но на высоте около 3500, когда до вершины оставалось меньше 200 метров, девушка почувствовала недомогание. На спуске ей стало еще хуже. Альпинисты вызвали спасателей, но до их приезда девушка не дожила.

Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет Mash.

Ольга Сурикова