Крымчане за новогодние праздники обогатили мошенников на два миллиона рублей

В Крыму за неделю новогодних праздников жители отдали мошенникам более двух миллионов рублей. С 1 по 8 января нового 2023 года в Республике Крым сотрудники полиции зарегистрировали 16 заявлений о преступлениях, совершенных дистанционными мошенниками.

Наибольшее количество мошенничеств – 10 фактов – связано с использованием соцсетей, мессенджеров и сайтов, посредством которых пользователи лишились более одного миллиона рублей.

Например, в отделы полиции Ялты и Евпатории обратились местные жительницы, у которых мошенники выманили крупные суммы денег. Как выяснилось, обе женщины на сайте подыскивали варианты покупки жилья. При этом они перечислили задаток, не встретившись с владельцем недвижимости. Как результат, одна перевела 180 тысяч, а вторая – 200 тысяч рублей. Их собеседники сразу заблокировали переписку и внесли женщин в «черный список».

На мошенническую схему с недвижимостью попала и жительница Симферополя. На одном из сайтов объявлений женщина решила арендовать квартиру. Не убедившись в реальности варианта, она перечислила 34 500 рублей. После этого связь с арендодателем прервалась.

Житель крымской столицы через сайт решил приобрести компьютерную игру, и сразу же перевел 14 тысяч рублей лжепродавцу.

Кроме того, зарегистрировано четыре факта мошенничества с помощью телефонных звонков. Доверившись звонившим, люди потеряли около 300 тысяч рублей.

Здесь работала схема якобы звонка из банка. Сельская жительница Красноперекопского района самостоятельно перевела мошеннику почти 166 тысяч рублей. А жительница одного из поселков Бахчисарайского района перевела 61 тысячу рублей.

Более 600 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников.

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Ольга Сурикова