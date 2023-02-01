Под Балаклавой туристку искали четыре часа

Спасателям пришлось оказывать помощь туристке, заблудившейся минувшим вечером в урочище под Балаклавой. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».

Сообщение о заблудившейся женщине в урочище Казан-Дере Балаклавского района поступило ближе к вечеру. Пострадавшая была выведена в безопасное место, медицинская помощь ей не потребовалась».