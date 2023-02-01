Под Балаклавой туристку искали четыре часа

Спасателям пришлось оказывать помощь туристке, заблудившейся минувшим вечером в урочище под Балаклавой. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».
Сообщение о заблудившейся женщине в урочище Казан-Дере Балаклавского района поступило ближе к вечеру. Пострадавшая была выведена в безопасное место, медицинская помощь ей не потребовалась».
В пресс-службе добавили, что работы были завершены около десяти часов вечера. В поисках были задействованы четыре человека и одна единица техники.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГСУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя»