Севастополь оказался снова в плену американского вредителя

Упущен момент, когда можно было предотвратить

В Севастополе уже практически в каждом дворе появились деревья или кустарники буквально облепленные американской белой бабочкой. Особый дискомфорт они доставляют людям, под окнами которых оказываются пораженные зеленые насаждения: вредитель заползает и в квартиры, невозможно открыть окна.

Как только эти насекомые попадают на здоровые зеленые деревья, они сразу же окутывают их белой плотной паутиной и выводят там свое потомство.

Сейчас севастопольцы выкладывают во всех сосцсетях фото пораженных деревьев, жалуются и директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову. В своем Instagram он отчитался, что работы по обработке деревьев от американской бабочки ведутся: ГБУ «Парки и скверы» обработано 108 деревьев — 6 улиц, на очереди еще 6 улиц.

По информации, предоставленной управляющими организациями, подведомственными ДГХ , на придомовых территориях выявлено 152 дерева, пораженных белой американской бабочкой. Также предоставил отчет, сколько обработано управляющими компаниями, сколько ГБУ. Однако под этим постом ему продолжают писать жители, которые не могут уже смотреть, как их дворы и улицы захватывает мохнатый вредитель.

В свою очередь, ГБУ «Парки и скверы», которое упомянул в своей записи Горлов, подчеркнуло, что ими проводится обработка, «направленная на защиту зеленых насаждений и уничтожение очагов карантинного вредителя только в местах общего пользования и на территориях, закрепленных за учреждением». Обработкой от вредителя придомовых территорий занимаются управляющие компании, пояснили в организации. Глава горхоза также порекомендовал жильцам, которые пишут о бедствиях в своих дворах, все свои жалобы направлять управляющим компаниям.

По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в Севастополе с 2019 года установлены пять карантинных фитосанитарных зон по американской белой бабочке на площади почти 14,5 тысяч гектаров. Наиболее заражены Гагаринский и Ленинский районы: «Утверждена программа по локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта, в соответствии с которой землепользователи обязаны проводить перечень мероприятий по борьбе с карантинным объектом. В очагах ежегодно инспекторы Управления Россельхознадзора проводят обследования», говорится в сюжете телеканала «НТС».

По мнению севастопольских ученых, чтобы избавиться от белой американской бабочки, нужно постоянно обследовать деревья и выявлять первые коконы с личинками, чтобы на ранних стадиях обрабатывать растения.

«У нас, наверное, разрушена система зеленого хозяйства, когда специалисты следили бы, вовремя обрабатывали и на корню пресекали такое массовое распространение этой бабочки», — высказала свое предположение журналистам старший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей Лилия Бондарева.

Ольга Сурикова