Лето простится с Севастополем жаркой погодой

В городе установилась отличная летняя погода
Сегодня, 30 августа, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный,
днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 19…21°,
днем 29…31°, сообщает Крымский гидрометцентр.
Завтра, в последний день лета 2021 года, погода также сохранится солнечная и безветренная. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.
И 1 сентября синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°,
днем 26…28°.