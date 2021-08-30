Лето простится с Севастополем жаркой погодой

В городе установилась отличная летняя погода

Сегодня, 30 августа, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°,

днем 29…31°, сообщает Крымский гидрометцентр.

Завтра, в последний день лета 2021 года, погода также сохранится солнечная и безветренная. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

И 1 сентября синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 26…28°.