Севастополец заплатит почти три миллиона рублей за вырубку деревьев возле «Храма Солнца»

Житель Севастополя заплатит 2,7 миллиона рублей за незаконную вырубку деревьев в заповедной зоне «Ласпи». Прокуратура доказала в суде, что 46-летний мужчина виновен в этом преступлении.

Суд признал его виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупных размерах. Установлено, что он организовывал туры по горам и в июле 2023 года самовольно срубил 59 деревьев рядом с «Храмом Солнца», не получив необходимых разрешений.

Среди срубленных деревьев были дубы, грабы, кизилы, ясеня, сливы и березы. В результате его действий природе был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.

Суд назначил мужчине 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года и обязал его выплатить ущерб в размере 2,7 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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Кристина Ветер