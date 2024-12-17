Еще девять жителей Севастополя получат компенсацию за причиненный ущерб жилью при обстрелах ВСУ

Севастопольцам сообщили о выделении финансовой помощи девятерым жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом было сказано на заседании правительства Севастополя. Было принято решение о компенсации в общей сумме 370 тысяч 150 рублей, из которых восемь человек получат 244 тысячи 570 рублей на возмещение ущерба.

Финансирование осуществляется из резервного фонда регионального правительства.

Также сообщается, что в октябре уже выделили почти 19 миллионов рублей на выплаты пострадавшим, и что общий объем финансовой помощи из резервного фонда превышает 30 миллионов рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер