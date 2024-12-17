Список адресов, где в Севастополе не будет света 18 декабря

«Севкор» сообщает, где не будет света 18 декабря. Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 08:30 до 17:30
г. Балаклава
ул. Междурядная, 2/А-1,8-А,2-28(чет),618,1,3,47,25,50,54;
пер. Междурядный, 5,7,2-14(чет),40-А, 32-36(чет), 44-48(чет), 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А, 43-45(нечет),53;
ул. Лазурная, к.230.
с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ул. Пролетарская, 39-А,35/2,37/2,29-37(нечет);
ул. Сейнерская, 4-16(чет),1-19(нечет);
пер. Рыбный, 2,6;
пер. Сейнерский, 2-6(чет),1-5(нечет),19;
ул. Камышовая, 2.
ул. Февральская, 70,74,43,47,59,63.
с. Терновка
ул. Бахчисарайская, 22,1155
с. Родное
ул. Центральная, 2-42(чет),1074,1-41(нечет);
ул. Водопадная, 2-8(чет),1-7(нечет);
ул. Сумская, 2-6(чет),1-5(нечет);
КСП «Память Ленина», уч.2.
п. Любимовка
ул. Новая, 79-А-2,63-А,69-А,63-81(нечет),10-А,10,12,9-А,5-29(нечет);
ул. Федоровская, 92-Б,72-104(чет),61-А,59-Б,79-А,61-81(нечет),93,2251;
проезд Федоровский, 4-Б.
ул. Летчика Старикова, 1222.
ЗАО «Софьи Перовской», к.1914, к.1912, 1354-1356(чет),1922-1, к.1913, к.1911, 29, 1923, 2057, 230.
18 и 19 декабря
с 08:00 до 16:00
с. Фронтовое
ул. 345 дивизии, 1,2-А,2-10(чет);
ул. 60-лет Октября, 2-18(чет),3-19(нечет);
пер. Майский, 2-10(чет),3-9(чет).
Плановые ремонтные работы 18 декабря
с 08:00 до 16:00
с. Терновка
ул. Балаклавская, 29;
КСП Память Ленина;
КСП Память Ленина мех. мастерские.