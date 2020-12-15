В Севастополе разбираются с вырубкой сосен на Максимовой даче

Уже уничтожили 14 многолетних сосен

В Севастополе местные жители привлекли внимание к вырубке на Максимовой даче многолетних сосен. Им удалось достучаться до сенатора Сергея Колбина и главы Ленинского муниципалитета Максима Мишина, которые в свою очередь провели рейд в парке.

Ими было установлено, что по территории Максимовой дачи «Севастопольэнерго» должно было проложить одну энергетическую линию. Но, по мнению Сергея Колбина, свои полномочия оно превысило, говорится в сюжете «Первого севастопольского».

Местные жители отреагировали на грохот трактора и звук бензопилы, сняли на видео, как сносят многолетние сосны и предоставили в администрацию. Энергетики

«В очередной раз у бригад, которые работают на земле, нет ни порубочных билетов, ни их копий, чтобы они могли предъявить общественникам, защитникам природы: да, вот есть у нас соответствующие документы, которые разрешают нам сделать то-то. На сегодняшний момент «Севэнерго» не смогло предоставить нам фото-, видеофиксацию дерева, которое якобы упало на опору и повредило опору и линию электропередач. Я думаю, что мы остановимся на том, что мы проведём сначала служебное расследование, выявим правоту и вину каждого, а потом уже будем делать выводы», — сообщил член Совета Федерации.

В свою очередь, представители Севприроднадзора считают, что на этом участке необходимо скорректировать границы особо охраняемой территории и места прохождения линий электропередач, так как ОПТ накладывает определённые ограничения, в том числе на вырубку растений. А деревья, утверждают в управлении, могут падать на линии электропередач.

«У нас есть особо охраняемая природная территория, получается, что в настоящий момент идёт наложение этих зон. Сейчас будем эти вопросы решать», — сказал заместитель начальника ведомства Вадим Писляк.

По результатам административного расследования в Севприроднадзоре посчитают ущерб. В ведомстве отметили, что суммы штрафов могут быть значительными, ведь вырубили многолетние растения, к тому же на природоохранной зоне.