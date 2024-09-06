Сибирский хам задержан за хулиганство в поезде Москва-Симферополь

Задержан гражданин Бурдин Денис Михайлович , который в состоянии алкогольного опьянения в поезде Москва — Симферополь 29 августа оскорблял крымчан и угрожал им расправой.

В августе 2023 года в Ялте этот же мужчина был задержан за лозунги «Слава Украине» и «Хайль Гитлер». Делал он это опять же в пьяном виде.

Сейчас на него заведено уголовное дело за хулиганство, решением суда Бурдин арестован на два месяца, сообщает Telegram-канал «Крымский смерш».

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Ольга Сурикова