Севастополец задержан за содействие террористической деятельности

УФСБ задержан 26-летний местный житель. Он рассылал знакомым видеозапись, размещенную в ленте Telegram-канала одного из проукраинских подпольных движений. Запись содержала призывы вступать в ряды движения для осуществления действий против безопасности РФ.

Также мужчина в личных беседах склонял знакомых к совершению террористических актов – поджогов административных зданий органов власти, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом либо пожизненного лишения свободы.

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Ольга Сурикова