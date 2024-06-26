В Ялте начинают открывать пляжи, закрытые после аварии на коллекторе

С сегодняшнего дня в Большой Ялте возобновляется работа части пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе, сообщила мэр Янина Павленко.

По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты.

В Форосе запрещено купаться только на пляжах ООО «Парк Форос» (на остальных пляжах поселка ограничения сняты).

Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе, Гаспре (за исключением пляжей санатория «Днепр», где купаться можно).

Об их открытии сообщу дополнительно.

Анна Левина