В Севастополе глава партии осужден за призывы к экстремизму

Он неоднократно призывал к свержению официальной власти

В Севастополе осужден глава партии «Рот-Фронт» Валерий Большаков за «публичные призывы к экстремистской деятельности». Срок он получил условный, говорится на сайте городского суда.

«1 мая 2015 года Большаков В.В. разместил в сети интернет в качестве комментария к публикации СМИ информацию, содержащую публичные призывы к осуществлению враждебных действий, направленных на нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его социальной принадлежности к группе «терское казачество», – говорится в подробностях дела.

Также 16 сентября 2016 года он проводил одиночный пикет возле здания правительства Севастополя. Суд признал, что акция имела публичный характер. Большаков демонстрировал плакат с призывом к устранению «официально действующей власти, сопротивлению действующему государственному строю, а также содержащие негативную оценку политической деятельности президента Российской Федерации Путина В.В и действующей официальной власти в Российской Федерации».

В течение 2017 года Большаков неоднократно размещал на странице своего профиля в социальной сети материалы и высказывания побудительного характера, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, насильственной смене действующей официальной государственной власти в РФ, добавили в пресс-службе.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года 6 месяцев – условно с испытательным сроком на два года.

Виновник не был согласен с решением суда первой инстанции и подавал апелляцию. Однако Апелляционный суд оставил решение в силе.

Напомним, ранее Гагаринский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы севастопольца, который в соцсети призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц.

Фото: sevas.com