Севастополец за угрозу убить соседа получил 9 месяцев колонии строго режима

Ранее судимый севастополец проведет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима за угрозы соседу, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Житель Севастополя, 1995 года рождения, в дневное время угрожал соседу ножом.

В декабре 2023 года во дворе своего дома на ул. Маршала Блюхера нетрезвый мужчина поссорился с соседом, начал с ним драку и, приложив к его шее нож, начал грозить убийством.

Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ольга Сурикова