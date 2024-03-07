Севастополь должен добиваться результатов в индивидуальных видах спорта – Владимир Мелянский

На прошлой неделе главный севастопольский спортивный журналист Владимир Мелянский отпраздновал свой 80-й день рождения. Корреспондент «Севкора» пообщался с летописцем севастопольского спорта о развитии этой сферы городской жизни.

— Владимир Андреевич, в свой 80-й день рождения как чувствуете себя?

Я живу в Севастополе уже 75 лет. Для меня это самый любимый город на земле. Я защищал спортивную честь города, как спортсмен, как атлет, как тренер.

Последние 32 года работаю на телевиденье, где освещаю только спортивно-массовые мероприятия и спорт высших достижений. Так что в курсе всей спортивной жизни города. Спорт – это моя жизнь.

— Вы видели севастопольский спорт в разных ипостасях и в советское время, и в украинское, и теперь при России. Как оцениваете его состояние?

— Вот уже 10 лет. как мы вернулись в родную гавань. Хочется отметить, что за эти годы увеличилось количество и качество спортивных арен. Это и новые стадионы, бассейны и футбольные поля.

Я считаю, что у нас сейчас спорт № 1 – это парусный спорт.

Культивировать в нашем городе надо олимпийские виды спорта и те, которые в нашем городе уже стали традиционными: самбо, дзюдо, бокс, борьба. В тоже время у нас 5 международных гроссмейстеров по шахматам, есть два чемпиона шахматных олимпиад.

Нам тяжелее добиваться результатов в командных видах спорта, потому что для них необходимо иметь или училище олимпийского резерва, или спортивный интернат, чтобы команды вместе жили, готовились и выезжали на соревнования.

Большие города привлекают спортсменов из регионов, так сказать приглашенных легионеров. А мы должны добиваться результатов в индивидуальных видах спорта.

— Насколько я знаю в Крыму есть такие объекты. Возможно их нужно укрупнить и направить туда наших спортсменов?

— Мы разные регионы. Мы не имеем право направлять на соревнования крымских спортсменов, их экипировать, поддерживать и прочее.

У нас такая ситуация в боксе. Сейчас руководит севастопольской федерацией Ленур Курсеитов, он из Симферополя. И получается такая ситуация, что нельзя получить помощь из бюджетов обоих регионов.

— Говоря о бюджетах, правда, что у нас создается много новых объектов под различные виды спорта, но остается проблема финансирования федераций, команд, спортсменов, создание новых спортшкол. Вы считаете, как можно решить эту проблему?

— Конечно, спортсменам необходимо находить спонсоров в лице крупных предприятий. Город всех содержать никогда не сможет. В свое время «Севморзавод» содержал целый ряд футбольных команд города. Был радиозавод, 13-й завод поддерживал парусный спорт. Яхтенная стоянка «Царская пристань» проводила мощные соревнования.

— Как вы считаете, кто должен искать спонсоров? Сами федерации?

— Да, считаю этим должны заниматься федерации.

— Тем не менее, у некоторых команд есть большие спонсоры. Прошел сезон ФНЛ, который стал первым для ФК «Севастополь». Как оцениваете его, чего ждем от команды в новом сезоне?

— Большой футбол, который в Севастополе олицетворяет наш клуб, как и во всех крупнейших городах – это отдельный вид спорта. Раньше его называли «партийным».

На средства, которые мы тратим на футбол мы могли бы воспитать ни одного чемпиона мира. Однако футбол самый популярный вид спорта, на матчи по которому приходят больше всего болельщиков.

Во времена КФС количество болельщиков сократилось, с переходом в ФНЛ ситуация изменилась.

Но, несмотря на то, что все СМИ написали, что мы в своей группе заняли 1 место, хочу отметить, что по факту – это 8 место.

По прошествию сезона можно сказать, что команда, игравшая в Премьер-лиге КФС была серьезной, но из-за проблем с футбольными паспортами нам не удалось удержать ее в полном составе. Например, Матвей Гуйганов теперь играет в Армении. Он неплохой парень, нельзя расставаться с такими.

Я считаю наша спортшкола № 3, второй состав ФК «Севастополь» должны давать нам игроков. У них будет другая мотивация нежели у легионеров, плюс — это экономия.

Но несмотря на все мы верим в команду. Не будем верить, не будем побеждать! Дай Бог, чтобы заиграли легионеры, но хотелось бы, чтобы было больше наших севастопольских футболистов.

— А студенческий футбол может стать подспорьем клубу?

Я в ожидании, что мы снова начнем лучше выступать на Студенческой лиге. В СевГУ обновился тренер, стал старшим тренером Сергей Гранов, мастер спорта, он играл в «Шахтере», «Металлисте». Опытный спортсмен и тренер. Ждем от них результатов.

Спасибо за беседу!

Беседовал Дмитрий Островский