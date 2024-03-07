Герман Греф: через два-три года искусственным интеллектом будет пользоваться каждая семья

Технологии искусственного интеллекта идут в нашу повседневную жизнь в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета. Об этом рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка на лекции «ТехнологИИ» просветительского марафона общества «Знание. Первые», которая прошла на Всемирном фестивале молодёжи.

Герман Греф рассказал о глобальных изменениях, которые происходят в мире благодаря развитию технологий, как они приближают будущее и как в этом быстро развивающемся мире человеку сохранить релевантность.

«Что определяет наше будущее? Конечно же, технологии. Сегодня мы живём одновременно в реальном и виртуальном мирах, но, к сожалению, всё больше погружаемся в виртуальный. Важно сохранить себя с точки зрения человеческих ценностей и оставаться людьми», — отметил Герман Греф.

Герман Греф привёл несколько примеров стремительного развития Al-технологий в мире. По его словам, 2023 год стал годом прорыва генеративного искусственного интеллекта. Многие эксперты считали, что он сможет выполнять простые задачи, но два главных качества останутся за человеком. Это креативность (способность генерировать новые идеи) и эмерджентность (способность сложных систем генерировать новые результаты). Одной из таких совершенных сложных систем как раз и является человеческий мозг. Но прошли годы, и оказалось, что генеративный искусственный интеллект тоже способен создавать новое и в полной мере обладает как креативностью, так и эмерджентностью. Человек недооценивал Al-технологии и скорость их развития.

«Генеративный искусственный интеллект сегодня обрабатывает миллиарды параметров и способен к самообучению. С ноября 2023 года в мире почти в ежедневном режиме выходят релизы об очередных прорывах. Благодаря генеративному искусственному интеллекту можно оживить фотографию, сгенерировать уникальное видео, пообщаться с известной исторической личностью, написать код и т. д. Мы в России находимся на уровне с передовыми мировыми компаниями. Главное, в чём уступаем, — в количестве вычислительных мощностей. Сегодня это ключевое конкурентное преимущество. И над этим вопросом мы также работаем», — говорит Герман Греф.

Как считает он, уже через два-три года генеративные модели станут обыденностью, и ими будут пользоваться в каждой семье. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории работает с генеративными моделями. Проникновение этих технологий идёт в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в своё время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.

«Следующий этап развития Al-технологий — интерактивный искусственный интеллект, который сам сможет обучаться и обращаться к другим сервисам и пользователям. И этот следующий шаг развития уже не за горами. Ещё недавно аналитики считали, что сильный искусственный интеллект приблизится к нам через 50 лет. Сейчас высказываются мнения, что он появится уже… в следующем году. Пройдёт каких-то два-три года, и мы точно окажемся на пороге жизни в эпоху сильного искусственного интеллекта. Но готовы ли мы к нему? Нет.

Сильный искусственный интеллект должен обладать мультимодальностью и понимать любой тип информации — устную и письменную речь, графики, видео, код и т. д. И он должен понимать неограниченное количество задач, уметь самообучаться и саморефлексировать. Остановить технологический прогресс невозможно. Поэтому важно сохранить контроль над ним и поставить работу искусственного интеллекта так, чтобы не возникало развития рисковых ситуаций», — поясняет глава Сбера.

Как рассказал Герман Греф, Сбер много инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Сейчас Al-технологии лежат в основе всех бизнес-процессов компании. Генеративная нейросеть Kandinsky любого человека может превратить в художника, а её версия 3.0 уже умеет генерировать не только статичные изображения, но и видео. С помощью нейросети была возрождена коллекция картин, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны. Остались их описания, по которым искусственный интеллект создал картины, и они сейчас экспонируются в Воронежском художественном музее.

Нейросетевая модель Сбера GigaChat избавляет людей от рутины, саммаризирует текст, отвечает на любые вопросы, генерирует код, пишет стихи и так далее. А недавно нейросеть сдала экзамен на врача, ответив на все 100% вопросов, которые задали профессора из разных направлений медицины. Есть также умный помощник GigaCod, который на 50% повышает скорость написания компьютерного кода. В прошлом году с его помощью было написано 20% кодов. В 2024 году цифра удвоится.

В финале встречи Герман Греф пригласил всех участников Международного фестиваля молодёжи на конференцию Сбера «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», которая пройдёт в ноябре 2024 года.