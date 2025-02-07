Севастополец за месяц успел обокрасть ларьки и супермаркет и сбежать из-под домашнего ареста.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 20-летний парень разбил камнем окно, залез в павильон, украл, что есть ценного, и сбежал – так он отработал четыре торговых точки. Его добычей стали 30 тысяч рублей из касс, продукты и алкоголь. Оперативникам удалось остановить серию.

Под домашним арестом арестованный ножом срезал электронный браслет и растворился в ночном городе.

И снова по «старой» схеме он украл музыкальные колонки, в супермаркете украл коробку с пожертвованиями, пригрозил персоналу ножом и сбежал.

После второго задержания полицией суд заключил молодого человека уже под стражу. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова