В симферопольском троллейбусе подростки избили водителя

Информация об инциденте в симферопольском троллейбусе привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщается на официальных ресурсах ведомства.

По данным следственного комитета, несовершеннолетние приезжие нарушили общественный порядок и избили мужчину. Это произошло 5 февраля в троллейбусе №4 в Симферополе. В соцсети попали кадры нападения.

По словам очевидцев, компания подростков села в троллейбус на остановке «Больница имени Семашко», но платить за проезд не спешила. Водитель потребовал оплату или выход. В ответ молодёжь начала ругаться и вести себя по-хамски.

Одна из пассажирок, в которую попали плевки, включила камеру и начала снимать происходящее. Подростки прятали лица, грубили и вели себя неадекватно. Женщина попросила водителя остановиться и вызвать полицию, на что он согласился.

Дальше началась драка между водителем и одним из подростков, а часть компании сбежала через окно. Женщина снимала происходящее, но один из хулиганов выбил телефон у неё из рук и разбил его.

Происшествие стало поводом для уголовного дела, которое поручил возбудить крымским коллегам глава федерального Следкома Александр Бастрыкин. Кроме этого, и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василий Цаплин должен доложить в Москву об обстоятельствах случившегося, которые удастся установить.

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Евгения Павлова