В Севастополе обработано 600 км дорог

В правительстве Севастополя сообщили, что после ухудшения погодных условий за ночь дорожниками израсходовано 450 тонн противогололедного материала, обработано более 600 км дорог. Задействовано 19 единиц техники.

В диспетчерскую службу поступило 76 заявок.

Большой объем работ проведён в пригороде: в Байдарской долине, на дорогах Севастополь-Инкерман, Ялта-Севастополь, Гончарное-Ялта, с. Родное – с. Терновка, Камышовом шоссе, на Фиоленте и других.

Также бригады Севавтодора расчищают ото льда и снега остановки. Места, куда не могут заехать КДМ посыпаются вручную.

В департаменте транспорт города информируют, что работы продолжаются в усиленном режиме.

В расписании работы общественного транспорта возможны отклонения. Прошу учитывать эту информацию.

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Ольга Сурикова