Севастополец вырастил в парнике дома 11 кустов конопли

В квартире у 34-летнего местного жителя полицейские обнаружили оборудованный парник, в котором с использованием специальных систем поддержания благоприятных условий произрастали 11 кустов. Также стражи порядка изъяли сухие части растения с характерным запахом —марихуаной, массой более 40 граммов.

Владелец нелегальной теплицы рассказал, что выращивал наркосодержащие кусты для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли запрещённый урожай, марихуану, а также оборудование, которое применялось в незаконных целях.

Теперь ему грозит лишение свободы.

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Ольга Сурикова