Киев намерен разработает план по достижению мира до конца ноября

Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина готова разработать план по установлению мира.

«(Зеленский) заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. По его словам, к концу ноября он разработает план действий по установлению мира», — говорится в сообщении телеканала.

При этом он не назвал, с какими именно странами Украина начнет обсуждения. Однако ранее Зеленский заявлял, что представители России «должны быть на втором саммите» по Украине в ноябре.