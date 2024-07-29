Билет в Новый Херсонес купить пока сложно

Севастопольцев предупредили, что сейчас идет активная подготовка комплекса к завтрашнему открытию Нового Херсонеса.

В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. При попытке получить билет предлагается подождать 40-50 минут.

«В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту», — сообщили в Новом Херсонесе и попросили «отнестись с пониманием».

Напомним, открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» запланировано на 30 июля в тестовом режиме.

Вход на территорию комплекса будет бесплатным.

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Ольга Сурикова