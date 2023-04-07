Севастополец все лето насиловал девочку, приехавшую к нему в гости на оздоровление

Вынесен приговор 55-жителю Севастополя по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, которое повлекло причинение тяжкого вреда ее здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Следователи установили, что летом 2014 года жительница Москвы вместе с 15-летней дочерью приехала в Севастополь к знакомому, оставив у него школьницу на летние каникулы. Мужчина совершал с девочкой действия сексуального характера с июля по август. Чтобы она не сопротивлялась, он заставлял ее принимать психоактивные вещества. Вследствие чего у нее наступило психическое расстройство.

И только в 2018 году девочка рассказала о совершенных половых преступлениях, поскольку была запугана. Тогда же мать обратилась на горячую линию Следственного комитета России.

Обвиняемый приговорен к 9 годам наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С виновного будет взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова