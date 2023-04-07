Правительство Севастополя выделило 6 млн рублей на размещение беженцев в пансионате «Изумруд»

Правительство Севастополя выделило 6 млн рублей из резервного фонда на возмещение затрат, понесенных ГУП «Пансионаты Севастополя», на размещение беженцев с новых территорий.

В правительстве отметили, что сейчас почти все беженцы получили государственные жилищные сертификаты на новое жилье. Для решения спорных вопросов при получении сертификата создана согласительная комиссия, в которой сейчас рассматривается пять дел отказников.

Тем не менее, городские власти ждут, что к лету пансионат покинут все беженцы.

«Так как уже больше половины выдано (сертификатов – ред.), эту работу надо продолжить. Я думаю к летнему периоду, в принципе, уже все получат возможность приобрести жилье и покинуть место временного проживания»,- подытожил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в Севастополе беженцы из Донецкой и Луганской народных республик могут оформить дополнительные пособия на детей. Это может стать для них дополнительной помощью, кроме единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого человека в семье, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.